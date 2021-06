Busquets ancora positivo al Covid: salta anche Spagna-Polonia

Sergio Busquets è ancora positivo al Covid: il centrocampista della Spagna salterà anche la gara contro la Polonia

Sergio Busquets è ancora positivo al Covid: il centrocampista del Barcellona non si è ancora negativizzato e dunque non sarà disponibile per la seconda gara del girone contro la Polonia, come riporta La Vanguardia.

Niente da fare per la selezione di Luis Enrique che dovrà rinunciare ad uno dei veterani della sua nazionale. Il commissario tecnico cercherà di recuperarlo per la gara contro la Slovacchia che intanto annuncia la positività di Vavro.