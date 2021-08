Busquets scrive a Messi: «Il migliore della storia, mi mancherai tantissimo»

Messi non è più un calciatore del Barcellona: ecco le dichiarazioni di Sergio Busquets che saluta il numero 10 argentino

Sergio Busquets scrive a Lionel Messi. Le sue dichiarazioni sui social.

«Sto ancora cercando di assimilare tutto, già sapendo quanto sarà dura. Posso solo ringraziarti per ciò che hai fatto per il club e per quelli come me che ti hanno accompagnato in questi anni. Sei arrivato da bambino e te ne vai come il miglior giocatore della storia, avendo fatto crescere il club fino al livello che gli spetta e scrivendo la storia sia individualmente che collettivamente. Potrò dire per sempre di aver giocato e aver condiviso molti momenti con te, la maggior parte belli e ho avuto la fortuna di crescere e divertirmi al tuo fianco per 13 stagioni.

Ma oltre a tutto questo mi resterà la persona e l’amicizia che abbiamo, mi mancherai tantissimo. Posso solo augurarti il meglio a te e alla tua famiglia perché lo meritate, mi mancherete».