Cabal nel post gara di Bologna Juve: «Spalletti vuole tanto da me perché sa che posso dare tanto. Ho scambiato la maglia con Bernardeschi, è uno juventino»

Cabal nel post partita di Bologna Juve ha parlato ai microfoni di DAZN: «Spalletti vuole tanto da me, sa che posso dare tanto»

Il della Juventus, Juan Cabal, ha analizzato la sfida Bologna Juve ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le parole raccolta da JuventusNews24:

PAROLE – «Ho scambiato la maglia con Bernardeschi, è uno juventino. Volevo la sua maglietta. È uno che è stato alla Juventus. Volevo portare questa maglia a casa oltre che i tre punti che sono importanti. Ho baciato il tatuaggio per mio figlio, ho fatto gol per lui.

Spalletti vuole tanto da me perché sa che posso dare tanto. Sa che mi alleno bene in settimana e vuole che migliori»

