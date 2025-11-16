 Cabrini su Esposito e Camarda: «Qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio»
Cabrini su Esposito e Camarda: «Qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio»

Antonio Cabrini analizza: l’ex terzino della Juve e campione del mondo del 1982 ha parlato a Tuttosport la crescita della Nazionale

Per Antonio Cabrini la maglia azzurra è sempre stata una seconda pelle. Già presente al Mondiale del 1978, quando non era ancora un punto fermo della Juventus, l’ex terzino ha poi scritto la storia quattro anni più tardi, laureandosi campione del mondo nel 1982 e andando persino a segno contro l’Argentina.

Oggi, dalle colonne di Tuttosport, Cabrini torna a parlare della Nazionale, analizzando la situazione attuale e le prospettive future degli azzurri, con lo sguardo di chi ha vissuto i momenti più gloriosi della storia del calcio italiano.

ESPOSITO E CAMARDA – «Di certo non abbiamo avuto nomi eccellenti lì davanti negli ultimi tempi, a livello di Nazionale. E quindi qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio. Poi bisognerà vedere che impatto potranno avere questi ragazzi sulla squadra azzurra, ora che si farà sul serio e ci si giocherà la qualificazione».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI CABRINI QUI

