Hanno Detto
Cabrini su Esposito e Camarda: «Qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio»
Antonio Cabrini analizza: l’ex terzino della Juve e campione del mondo del 1982 ha parlato a Tuttosport la crescita della Nazionale
Per Antonio Cabrini la maglia azzurra è sempre stata una seconda pelle. Già presente al Mondiale del 1978, quando non era ancora un punto fermo della Juventus, l’ex terzino ha poi scritto la storia quattro anni più tardi, laureandosi campione del mondo nel 1982 e andando persino a segno contro l’Argentina.
Oggi, dalle colonne di Tuttosport, Cabrini torna a parlare della Nazionale, analizzando la situazione attuale e le prospettive future degli azzurri, con lo sguardo di chi ha vissuto i momenti più gloriosi della storia del calcio italiano.
ESPOSITO E CAMARDA – «Di certo non abbiamo avuto nomi eccellenti lì davanti negli ultimi tempi, a livello di Nazionale. E quindi qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio. Poi bisognerà vedere che impatto potranno avere questi ragazzi sulla squadra azzurra, ora che si farà sul serio e ci si giocherà la qualificazione».
LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI CABRINI QUI
Fiorentina, parla il dg Ferrari: «Pioli? Quando lo abbiamo scelto eravamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti»
De Laurentiis si scaglia contro le Nazionali: «Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati si deve arrivare fino alla fine senza interruzioni»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...