Cagliari, l’agente di Felici «Ha deciso di restare in Sardegna con l’obiettivo di dimostrare il suo valore. Ecco il suo ruolo

Marco Busiello è stato intervistato da TMW relativamente alle prestazioni ed il futuro del classe 2001- L’agente di Mattia Felici, giovane talento del Cagliari, ha parlato delle possibilità del giocatore cresciuto tra Lecce, Lazio e Palermo. Le sue parole:

LA SCELTA DI RIMANERE A CAGLIARI – «Mattia è partito molto bene e non ha ancora espresso il 50% del suo potenziale. E dire che lo scorso anno è arrivato con mister Davide Nicola per giocare esterno. Con l’arrivo di mister Fabio Pisacane, e non è certo un mistero, per Mattia ci sarebbe stato qualche problema tattico, così c’erano due strade da seguire. E abbiamo scelto per quella più opportuna: rimboccarsi le maniche e, con serietà e dedizione, rispondere alle richieste del club».

PROFILO TATTICO DI FELICI – «Mattia è un esterno d’attacco, esplosivo nella velocità, sul breve, gli piace puntare l’uomo. Per questo pensavamo, d’estate, che sarebbe stata più difficile per lui. Invece è riuscito a ritagliarsi più spazio di quello che pure speravamo e sta facendo bene. Ha segnato i primi due gol in Serie A, due-tre assist. E si sta guadagnando spazio perché sta facendo cose importanti». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM