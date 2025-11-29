Cagliari News
Cagliari, l’agente di Felici «Ha deciso di restare in Sardegna con l’obiettivo di dimostrare il suo valore. Ecco il suo ruolo
Cagliari, l’agente di Mattia Felici ha parlato ai microfoni di TMW del suo assistito facendo un piccolo punto anche sul suo futuro. Le ultime
Marco Busiello è stato intervistato da TMW relativamente alle prestazioni ed il futuro del classe 2001- L’agente di Mattia Felici, giovane talento del Cagliari, ha parlato delle possibilità del giocatore cresciuto tra Lecce, Lazio e Palermo. Le sue parole:
LA SCELTA DI RIMANERE A CAGLIARI – «Mattia è partito molto bene e non ha ancora espresso il 50% del suo potenziale. E dire che lo scorso anno è arrivato con mister Davide Nicola per giocare esterno. Con l’arrivo di mister Fabio Pisacane, e non è certo un mistero, per Mattia ci sarebbe stato qualche problema tattico, così c’erano due strade da seguire. E abbiamo scelto per quella più opportuna: rimboccarsi le maniche e, con serietà e dedizione, rispondere alle richieste del club».
PROFILO TATTICO DI FELICI – «Mattia è un esterno d’attacco, esplosivo nella velocità, sul breve, gli piace puntare l’uomo. Per questo pensavamo, d’estate, che sarebbe stata più difficile per lui. Invece è riuscito a ritagliarsi più spazio di quello che pure speravamo e sta facendo bene. Ha segnato i primi due gol in Serie A, due-tre assist. E si sta guadagnando spazio perché sta facendo cose importanti». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM
