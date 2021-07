Cragno: «Il Cagliari vuole fare il salto di qualità. Europeo? C’è del dispiacere»

Dal ritiro del Cagliari a Pejo, Alessio Cragno ha analizzato la situazione del club rossoblù in conferenza stampa

Alessio Cragno, dal ritiro di Pejo, ha parlato della situazione in casa Cagliari. Queste le sue parole in conferenza stampa:

DELUSIONE – «Che Cragno c’è? Quello di sempre, che raggiunge tutti gli obiettivi. Delusione? Un po’ di dispiacere c’è, i posti per l’Europeo erano tre ma noi eravamo in quattro».

RADUNOVIC – «Me lo ricordo a Benevento e Avellino e mi aveva fatto una buonissima impressione. Poi con l’infortunio l’ho perso un po’ di vista».

DONNARUMMA E MANCINI – «Penso dipende un po’ dai gusti, ma credo sia il primo al mondo o tra i primi due. Negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità su tutto sia sull’aspetto tecnico che su quello mentale. Lo ha dimostrato in questo Europeo, in ogni situazione dove doveva essere decisivo, lo è stato. Penso che giochi determinate partite so chi veramente ha certe qualità. Per quanto riguarda Mancini quello che ci siamo detti rimane tra di noi».

SOGNO – «Sicuramente quello di andare a giocarsela in ogni campo. Ogni anno ci proviamo, poi alla fine ci manca sempre qualcosina. Quindi sicuramente l’obiettivo è quello di riuscire a fare quel salto di qualità».

LEGGI IL RESTO DELLA CONFERENZA SU CAGLIARINEWS24.COM