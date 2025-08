Cagliari, si intensifica la preparazione: tutto pronto per il test in Spagna! Il report dell’allenamento odierno

Cagliari, si intensifica la preparazione: è pronto per il test in Spagna! Il report dell’allenamento che si è tenuto oggi

Il Cagliari Calcio continua a lavorare con grande intensità in vista dell’inizio ufficiale della stagione, previsto con la Coppa Italia. La squadra, si allena quotidianamente presso il CRAI Sport Center di Assemini.

Dopo il successo per 1-0 contro il Saint-Étienne, che ha consegnato alla squadra il prestigioso Trofeo Gigi Riva, il gruppo si concentra sull’ultimo impegno amichevole: una doppia sfida in Spagna contro il Racing Santander, fissata per sabato 9 agosto. Questi test internazionali serviranno a perfezionare gli automatismi di gioco e a verificare la condizione fisica della rosa.

Allenamento e stato della rosa La seduta odierna ha visto i giocatori impegnati in una fase di riscaldamento muscolare, seguita da esercizi tecnici e giochi di posizione. In chiusura, spazio al lavoro aerobico e a una partitella a campo ridotto, ideale per affinare l’intesa tra i reparti.

Buone notizie arrivano da Nadir Zortea, laterale dinamico e preciso, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Il giovane attaccante turco Semih Kılıçsoy, appena arrivato in Sardegna, ha iniziato a integrarsi, partecipando parzialmente alla seduta. Proseguono invece con lavoro differenziato il centrocampista Gianluca Gaetano, talento ex Napoli, e il capitano Leonardo Pavoletti, centravanti d’esperienza e leader carismatico, entrambi in recupero da infortuni.

Evento sold-out a Tharros per la presentazione ufficiale Grande attesa anche fuori dal campo: domani, martedì 5 agosto, la squadra sarà protagonista della presentazione ufficiale nell’affascinante sito archeologico di Tharros, a Cabras. L’evento, con inizio alle 21.00 e apertura cancelli alle 19.30, ha registrato il tutto esaurito. Per chi è rimasto senza biglietto, sarà possibile seguire l’appuntamento dal maxischermo allestito a San Giovanni.