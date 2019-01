Cagliari-Atalanta: risultato e partita in diretta live

Cagliari-Atalanta, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Cagliari di Rolando Maran sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini negli ottavi di finale di Coppa Italia. I sardi hanno eliminato il Palermo nel 3° turno e il Chievo nel 4° turno, mentre i bergamaschi fanno ora il loro ingresso nella competizione. Sarà l’11° confronto fra le due squadre nella storia della Coppa Italia: nei 10 precedenti prevale la Dea con 7 successi contro i 3 dei rossoblù. Fra gli isolani il miglior realizzatore in questo torneo è il bomber Leonardo Pavoletti, autore di 2 goal.

Cagliari-Atalanta: diretta live e sintesi

Cagliari-Atalanta: formazioni ufficiali

Cagliari: Cragno, Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin, Faragò, Cigarini, Ionita, Barella, Joao Pedro, Pavoletti

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne, Papu Gomez, Iličić, Zapata

