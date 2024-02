Cagliari, Azzi: «Quando sono arrivato pensavo di tornare in Brasile»

Le parole di Paulo Azzi, esterno brasiliano del Cagliari, sulla sua esperienza in Italia e con la maglia rossoblù

Paulo Azzi, esterno del Cagliari, ha parlato in un incontro con i tifosi al Teatro di Sant’Eulalia.

PAROLE – «Quando sono arrivato a Vercelli per la prima volta ho firmato un contratto di due anni con una squadra italiana: in quel momento è arrivato il Covid, quindi io e mia moglie ci siamo ritrovati da soli con nostra figlia che aveva 3 mesi. Abbiamo avuto il forte desiderio di tornare in Brasile, però la mia vita è guidata dall’alto, se posso dirlo, e quel momento è stato di prova anche per la fede».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24