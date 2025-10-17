Cagliari, Pisacane in conferenza: «Bologna? Non dobbiamo andare dietro al loro ritmo, dobbiamo dettarlo noi! La sosta ha portato buone notizie: ecco quali...»

Cagliari, il tecnico dei sardi Pisacane ha parlato in conferenza: «La sosta ha portato buone notizie: ecco quali…». Le dichiarazioni

Fabio Pisacane ha presentato oggi la sfida valida per l’8ª giornata di Serie A 2025-2026. L’allenatore del Cagliari è intervenuto in conferenza stampa per introdurre il match dell’Unipol Domus contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano. Le parole:

SOSTA E BOLLETTINO MEDICO – «La sosta ha portato buone notizie come il recupero di Gaetano, Mina oggi ha fatto parziale e Zappa Idem; anche Rodriguez ha recuperato. Mina da due giorni si allena, se non ci saranno degli intoppi domani sarà della gara».

QUANTO HA TOLTO LA PAUSA PER LE NAZIONALI E BOLOGNA – «I nazionali stanno tutti bene, sono tornati con entusiasmo, il lavoro quotidiano paga. Come club pensiamo alla situazione individuale del calciatore, siamo felici per i gol di Obert e Kilicsoy; Luvumbo ha messo del minutaggio giocando due gare con l’Angola. Abbiamo più soluzioni ora! Loro sono una squadra con idee ed intensità, Italiano è molto preparato e ha scritto una pagina importante vincendo la Coppa Italia. Li rispettiamo e stiamo cercando di curare i dettagli, loro fanno delle fasce una delle loro forze. Non dobbiamo andare dietro al loro ritmo, dobbiamo dettarlo noi!».

KILICSOY SBLOCCATO – «Penso che il ragazzo sia stato usato in diverse delle partite giocate finora, in alcune complicate come quelle con Fiorentina e Lecce. Non ci meraviglia quello che ha fatto in Nazionale, l’abbiamo preso per le sue qualità e lo vogliamo accompagnare in questo suo percorso. Se non avesse segnato in Nazionale non ci avrebbe cambiato una virgola, so che talento ho tra le mani, spero di non bruciarlo. Non dobbiamo condannarlo se non ha segnato nei 45 giocati contro il Frosinone!».

