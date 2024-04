Cagliari Bonato: «Faremo la nostra prestazione, dando tutto»

Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Inter

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro l’Inter. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN:

«I risultati di oggi dimostrano che a lotta per la salvezza è allargata a molte squadre che stanno bene. Il valore dell’Inter lo descrive lo score ma cercheremo di fare la nostra prestazione mettendoci tutto. Tonsillite per Oristanio, è a letto, purtroppo non potrà fare questa partita da ex a cui teneva tanto. Obert e Di Pardo titolari? La forza di questa squadra è il gruppe e le scelte di Ranieri confermano la sua fiducia nella rosa».

