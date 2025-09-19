 Cagliari, Borrelli: «Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti. Vi dico chi è il mio idolo...»
Connect with us

Hanno Detto

Cagliari, Borrelli: «Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti. Vi dico chi è il mio idolo…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

BORRELLI

Cagliari, le dichiarazioni di Borrelli: «Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti. Vi dico chi è il mio idolo…». Le parole

Nel corso di una recente intervista concessa a SportMediaset, Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Cagliari Calcio, ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera e al momento che sta vivendo con la maglia rossoblù. Il centravanti originario di Campobasso, arrivato in Sardegna per dare peso e fisicità al reparto offensivo, ha parlato delle richieste del tecnico Fabio Pisacane e del calciatore che considera il suo punto di riferimento.

Le richieste di Fabio Pisacane

Fabio Pisacane, ex difensore con oltre 150 presenze tra Serie A e Serie B e oggi allenatore del Cagliari, ha chiesto a Borrelli di essere più incisivo sotto porta, migliorando la fase di finalizzazione. Il tecnico, noto per il suo approccio pragmatico e diretto al gioco, punta a sfruttare al massimo le qualità fisiche e la determinazione dei suoi attaccanti. Borrelli, forte di un fisico imponente (1,94 m) e di una spiccata attitudine al duello, si trova così a dover rispondere a queste sollecitazioni, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento costante per l’attacco rossoblù. “Mi sento pronto a raccogliere la sfida”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di seguire gli insegnamenti del mister per crescere partita dopo partita.

L’idolo di Borrelli: Edin Dzeko

Durante l’intervista, l’attaccante molisano ha rivelato di ispirarsi a Edin Dzeko, centravanti bosniaco attualmente in forza al Fenerbahçe e con un passato di successo in Serie A con Roma e Inter. Borrelli ha elogiato la capacità di Dzeko di essere decisivo in ogni match e la sua mentalità vincente, qualità che cerca di replicare nel proprio percorso professionale. L’attenzione ai dettagli, la costanza negli allenamenti e la freddezza sotto porta sono, secondo Borrelli, elementi fondamentali per arrivare ad alti livelli.

Prospettive future

La carriera di Gennaro Borrelli è ancora in piena fase di sviluppo, ma le sue parole e il suo atteggiamento lasciano intravedere un futuro promettente. Continuando a lavorare sulle indicazioni di Pisacane e traendo ispirazione da campioni come Dzeko, il giovane attaccante potrebbe compiere il salto di qualità necessario per affermarsi come una pedina fondamentale nel progetto tecnico del Cagliari.

PAROLE «Mister Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti alla fine della partita, lui sa da dove sono partito. Vuole che dia tutto quello che ho e che io abbia voglia di migliorarmi sempre. Idolo? Mi è sempre piaciuto Dzeko, crescendo poi – guardando lo partite – cercavo di trovare gli attaccanti con le mie stesse caratteristiche per cercasre di rubargli qualcosa».

Related Topics:

Hanno Detto

Marsiglia, De Zerbi soddisfatto: «Rosa rinforzata, Pavard e Aubameyang faranno la differenza»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

41 minuti ago

on

19 Settembre 2025

By

Roberto De Zerbi
Continue Reading

Hanno Detto

Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: «Kelly? Tanta scorrettezza nei giudizi di questo ragazzo. Di Gregorio è il primo portiere. Vlahovic…»

Avatar di Andrea Bargione

Published

4 ore ago

on

19 Settembre 2025

By

Continue Reading