Cagliari, Borrelli: «Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti. Vi dico chi è il mio idolo...»

Cagliari, le dichiarazioni di Borrelli: «Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti. Vi dico chi è il mio idolo…». Le parole

Nel corso di una recente intervista concessa a SportMediaset, Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Cagliari Calcio, ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera e al momento che sta vivendo con la maglia rossoblù. Il centravanti originario di Campobasso, arrivato in Sardegna per dare peso e fisicità al reparto offensivo, ha parlato delle richieste del tecnico Fabio Pisacane e del calciatore che considera il suo punto di riferimento.

Le richieste di Fabio Pisacane

Fabio Pisacane, ex difensore con oltre 150 presenze tra Serie A e Serie B e oggi allenatore del Cagliari, ha chiesto a Borrelli di essere più incisivo sotto porta, migliorando la fase di finalizzazione. Il tecnico, noto per il suo approccio pragmatico e diretto al gioco, punta a sfruttare al massimo le qualità fisiche e la determinazione dei suoi attaccanti. Borrelli, forte di un fisico imponente (1,94 m) e di una spiccata attitudine al duello, si trova così a dover rispondere a queste sollecitazioni, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento costante per l’attacco rossoblù. “Mi sento pronto a raccogliere la sfida”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di seguire gli insegnamenti del mister per crescere partita dopo partita.

L’idolo di Borrelli: Edin Dzeko

Durante l’intervista, l’attaccante molisano ha rivelato di ispirarsi a Edin Dzeko, centravanti bosniaco attualmente in forza al Fenerbahçe e con un passato di successo in Serie A con Roma e Inter. Borrelli ha elogiato la capacità di Dzeko di essere decisivo in ogni match e la sua mentalità vincente, qualità che cerca di replicare nel proprio percorso professionale. L’attenzione ai dettagli, la costanza negli allenamenti e la freddezza sotto porta sono, secondo Borrelli, elementi fondamentali per arrivare ad alti livelli.

Prospettive future

La carriera di Gennaro Borrelli è ancora in piena fase di sviluppo, ma le sue parole e il suo atteggiamento lasciano intravedere un futuro promettente. Continuando a lavorare sulle indicazioni di Pisacane e traendo ispirazione da campioni come Dzeko, il giovane attaccante potrebbe compiere il salto di qualità necessario per affermarsi come una pedina fondamentale nel progetto tecnico del Cagliari.

PAROLE – «Mister Pisacane mi chiede di dare tutto e di non avere rimpianti alla fine della partita, lui sa da dove sono partito. Vuole che dia tutto quello che ho e che io abbia voglia di migliorarmi sempre. Idolo? Mi è sempre piaciuto Dzeko, crescendo poi – guardando lo partite – cercavo di trovare gli attaccanti con le mie stesse caratteristiche per cercasre di rubargli qualcosa».