Cagliari, Carta: «Nainggolan? C’è un legame ma non dipende solo da noi»

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato di Nainngolan ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

«Ci siamo prefissati la data del 3 gennaio per fare un po’ il mini bilancio di entrate e uscite necessarie. Nainggolan è un giocatore importante, fa comodo a tante squadre, non lo scopriamo certo noi. Per noi è legato anche da una questione identitaria, non solo per una questione tecnico-tattica: però per fare un affare devono essere protagoniste tante parti e non solo una».