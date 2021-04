Cagliari, Cragno negativo: torna con il Napoli?

Nonostante le buone prestazioni di Vicario il Cagliari è pronto a riaffidare la porta a Cragno dopo che è tornato negativo al covid. La situazione

Non solo le tre preziosissime vittorie consecutive conquistate, Leonardo Semplici ha anche un altro motivo per sorridere. Secondo La Nuova Sardegna – infatti – Alessio Cragno potrebbe tornare a difendere la porta del Cagliari contro il Napoli.

Il portiere rossoblù, colpito dal Covid il 5 aprile scorso, è tornato negativo e sta aspettando il via libera definitivo per tornare ad allenarsi con i compagni e dare il proprio contributo per la conquista della salvezza. Questa potrebbe essere la settimana giusta perché ciò avvenga