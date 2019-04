Cagliari-Frosinone DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Cagliari-Frosinone, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Obiettivo salvezza. Più per il Cagliari, ovviamente, che per il Frosinone il quale si ritrova con un piede e mezzo in Serie B. Non per questo le due squadre si affronteranno senza grinta e orgoglio. Alla Sardegna Arena alle ore 15.00 sardi e ciociari proveranno a strappare i 3 punti per continuare ad alimentare i propri sogni di gloria.

Cagliari-Frosinone: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Cagliari-Frosinone: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Cagliari-Frosinone: formazioni ufficiali

Cagliari: Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano; Paganini, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani

Cagliari-Frosinone: probabili formazioni

Rolando Maran, all’ennesima salvezza della sua carriera, ha le idee abbastanza chiare, anche a causa delle assenze: Pisacane, Pellegrini e Barella per squalifica, Cacciatore e il lungodegente Castro infortunati. Recuperato Deiola, che comunque andrà in panchina. Due i dubbi del tecnico ex Chievo: in difesa Srna dovrebbe spuntarla su Lykogiannis, mentre in attacco potrebbe toccare a Birsa agire alle spalle del tandem Joao Pedro-Pavoletti.

Baroni dovrà dare a meno di Chibsah, squalificato, e Cassata, infortunato. Per questo in mediana le scelte sono abbastanza obbligate, anche se Gori e Paganini comunque combattono per una maglia. Altro ballottaggio in attacco, dove Ciano, Pinamonti e Ciofani si giocano due maglie e l’escluso potrebbe essere proprio quest’ultimo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Baroni.

Cagliari-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 253 satellitare in HD e canale 384 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.