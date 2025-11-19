Cagliari Genoa, parla il doppio ex Capozucca:  «Una partita che nessuna delle due squadre può permettersi il lusso di perdere»

Cagliari Genoa, parla Stefano Capozucca: l’ex Ds analizza il match dell’Unipol Domus e svela le chiavi della sfida

Il Cagliari prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Genoa, in programma sabato 22 novembre alle ore 15 all’Unipol Domus, valida per la 12ª giornata di Serie A 2025/26. L’attesa cresce e, per approfondire i temi principali della gara, è intervenuto Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di entrambe le società e figura di grande esperienza nel calcio italiano.

Intervistato da La Nuova Sardegna, Capozucca ha analizzato il momento dei rossoblù e dei liguri, soffermandosi sugli aspetti tattici e sulle possibili chiavi che potrebbero decidere l’incontro.

MATCH – «Sicuramente è una partita che nessuna delle due squadre può permettersi il lusso di perdere. Ognuno dovrà cercare di vincere, ma sicuramente l’obiettivo principale sarà quella di non perderla».

MOMENTO COMPAGINI – «Due squadre che stanno disputando il loro campionato con il Cagliari che, anche se ha rallentato, non mi sembra affatto in crisi. Il Genoa ha appena cambiato l’allenatore, è reduce da un pareggio in casa contro la Fiorentina, squadra che si trova in una posizione di classifica che nessuno avrebbe mai immaginato. Ora sullo slancio potrebbe anche volere andare a Cagliari per cercare di fare risultato. Ma a Cagliari non è mai facile per nessuno: conosco bene l’ambiente e so quanto sono fondamentali i tifosi».

