Cagliari, Giulini: «Caso Lukaku? Spero non ci siano squalifiche»

La posizione del presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo l’episodio di razzismo: ecco le parole sui cori contro Lukaku

«Stiamo cercando di lavorare in maniera concreta, con la sensibilizzazione degli steward che dovranno segnalare le persone alla Digos», ha dichiarato Giulini, presidente del Cagliari, a Radio Popolare dopo il caso di razzismo che ha coinvolto Lukaku dell’Inter.

Ancora Giulini: «Cagliari non è affatto una città razzista, mi dispiace tantissimo sia passata quest’immagine di noi anche all’estero. Mi auguro che non ci siano squalifiche, non è la soluzione quella di chiudere le curve: come dicevo prima bisogna sensibilizzare gli steward».