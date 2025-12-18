Cagliari, parla Giulini: «L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno»

Cagliari, il presidente Giulini: «L’obiettivo con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno»

Il Cagliari Calcio ha annunciato un nuovo e significativo passo avanti nel progetto del futuro stadio cittadino. Nella giornata odierna, il club rossoblù ha depositato presso gli uffici competenti il Piano Economico-Finanziario (PEF) relativo al Progetto Definitivo Aggiornato dell’impianto. La documentazione include anche la relazione descrittiva e tutti gli elaborati tecnici necessari a supporto.

Sul tema è intervenuto il presidente Tommaso Giulini, sottolineando l’importanza di questo traguardo per l’intera società e per la città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà di portare avanti con determinazione un progetto strategico, destinato a rappresentare un punto di svolta per il futuro del Cagliari e dei suoi tifosi.

PEF – «La presentazione del Piano Economico-Finanziario è un passaggio fondamentale nel percorso verso il nuovo stadio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme ai nostri partner e guardiamo con fiducia ai prossimi step. L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno, sostenibile e identitario, all’altezza delle ambizioni della città e di tutta la Sardegna, capace di ospitare grandi eventi sportivi e di agire da volano di sviluppo per il territorio».

