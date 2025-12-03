Cagliari, Mina punta al recupero in vista della sfida contro la Roma. Le ultime sulle sue condizioni

Cagliari, il difensore colombiano Mina cerca il recupero per la partita contro la Roma. Le ultimissime notizie

Il Cagliari dovrà rinunciare a Yerry Mina nella delicata sfida di Coppa Italia contro il Napoli di Antonio Conte. Il difensore colombiano non è stato convocato a causa di una forte contusione rimediata di recente, problema che ha spinto lo staff tecnico e medico a non rischiarlo nella trasferta del Maradona.

Recupero ad Assemini, obiettivo Roma

La scelta è stata presa per tutelare l’integrità fisica di un giocatore considerato fondamentale nello scacchiere di Fabio Pisacane. Mina resterà al centro sportivo di Assemini, dove seguirà un programma di recupero personalizzato con sedute mirate. L’obiettivo è tornare a disposizione il prima possibile, con una data già cerchiata in rosso: domenica 7 dicembre, quando all’Unipol Domus arriverà la Roma di Gian Piero Gasperini.

Situazione in evoluzione

Le prossime sessioni di allenamento saranno decisive per valutare i tempi di rientro. Lo staff medico monitorerà quotidianamente la risposta del giocatore ai carichi di lavoro, verificando eventuali fastidi e progressi.

Un rientro prezioso

La presenza di Mina contro la Roma sarebbe particolarmente importante anche in ottica campionato, vista la qualità dell’avversario e le caratteristiche della squadra giallorossa. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del difensore arriveranno nei prossimi giorni, con il club pronto a comunicare gli sviluppi non appena ci saranno indicazioni concrete.

