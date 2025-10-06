Cagliari News
Cagliari in ansia per Mina: stop a Udine e accertamenti in corso, il comunicato
Il difensore colombiano uscito al 20′ contro l’Udinese: il Cagliari ha diffuso il report medico, monitoraggio nei prossimi giorni
Il Cagliari torna dalla trasferta di Udine con un punto in tasca (1-1 nella 6ª giornata di Serie A 2025/26), ma anche con una notizia poco confortante. Al Bluenergy Stadium, infatti, la gara è stata condizionata dall’uscita anticipata di Yerry Mina, costretto a lasciare il campo al 20′ del primo tempo per un problema fisico.
Il comunicato del club
Nella giornata odierna, la società rossoblù ha diffuso il report medico ufficiale: il difensore colombiano, che fino al momento dell’infortunio aveva dato solidità al reparto arretrato, sarà sottoposto a monitoraggio costante nei prossimi giorni. Lo staff medico valuterà l’evoluzione del problema, con la speranza di rivederlo presto a disposizione di Pisacane.
REPORT MEDICO – «Nella giornata odierna Yerry Mina, uscito dal campo al 20’ di Udinese-Cagliari, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro.
Il calciatore, liberato dalla Federazione colombiana dagli impegni con la Nazionale, inizierà nell’Isola le terapie per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club».
