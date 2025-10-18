Cagliari, l'analisi Albertosi: «Mi sembra che stia giocando bene. Il Bologna avendo giocato anche in Coppa ha delle partite non facili da disputare...»

Cagliari, Albertosi si sbilancia: «Mi sembra che stia giocando bene. Credo che i rossoblù possano vincere». Le sue parole

Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara a vivere la 7ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. All’Unipol Domus i rossoblù affronteranno il Bologna in una sfida delicata e ricca di significati.

In vista dell’atteso appuntamento, ai microfoni di CagliariNews24 è intervenuto Enrico Albertosi, storico ex portiere del club sardo e della Nazionale italiana. Con gli Azzurri ha conquistato il titolo di campione d’Europa nel 1968 e il secondo posto ai Mondiali del 1970. Nel corso dell’intervista, Albertosi ha toccato diversi temi legati al momento della squadra e al cammino in campionato. Le sue parole:

Il Cagliari dovrà affrontare il Bologna di Italiano questa domenica. E’ una partita di un certo spessore. Secondo lei quale compagine avrà la meglio?

«Difficile dirlo perché più o meno si equivalgono! Dopo sei partite ci sono due punti di differenza tra le due. Il Cagliari mi sembra che stia giocando bene, in più il Bologna avendo giocato anche in Coppa ha delle partite non facili da disputare. Credo che i rossoblù possano vincere».

In casa rossoblù una figura in particolare è tanto amata e venerata! Parliamo del giovane tecnico Fabio Pisacane che quest’anno si è ritrovato alle redini della squadra. Lo convince il suo Cagliari?

«Mi convince anche tanto! Ha saputo unire l’utile al dilettevole, nel senso che la squadra sta giocando bene e fa anche risultato. Pertanto, credo che se dopo sei partite, hai otto punti, una squadra come il Cagliari (avendo già incontrato Napoli, Inter, Fiorentina) penso che possa essere più che soddisfatta».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA A ALBERTOSI SU CAGLIARINEWS24