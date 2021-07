Cagliari, Joao Pedro: «Felice di essere ancora qui, quest’anno è cambiata la mentalità»

L’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato direttamente dal ritiro rossoblù di Pejo

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pejo, Joao Pedro, fantasista del Cagliari ha così raccontato l’emozione per il suo ottavo anno in rossoblù: «Otto anni sono tanti, principalmente perché non esiste più un giocatore nel calcio di oggi che si allena con la stessa squadra. Mi fa molto piacere stare qui ed essere sempre presente. Sono contento perché trovato un equilibrio».

GOL – «Aver segnato più gol di Neymar? Se sono davanti a loro è perché ho fatto qualcosa di buono».

GRUPPO – «Quest’anno c’è un gruppo nuovo, è cambiata la mentalità. Credo si vede, Strootman è un giocatore veramente forte. Semplici? Ha un grande merito per ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione, e possiamo fargli solo i complimenti. E’ giusto ripartire con lui, ha tanta voglia di fare bene e da parte nostra, c’è la volontà di far bene. Godin e Nainggolan? Sono top player, hanno fatto una carriera importante».

BRASILE – «Quanto mi manca il Brasile? Tanto, mi manca tornare, i miei genitori non hanno ancora visto i miei figli».