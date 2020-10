Joao Pedro parla della sua situazione al Cagliari: ecco le parole dell’attaccante brasiliano sulla possibile permanenza in Sardegna

Joao Pedro, intervenuto al Premio Astori, ha parlato della sua permanenza al Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW.

«Se mi volete sopportare un altro po’, io ci sono. Sul mercato c’era poco da dire, ho un contratto a Cagliari e so quanto sono importante a Cagliari e quanto Cagliari conta per me, non c’è niente di strano nella mia permanenza».