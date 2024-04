Cagliari Juventus, Danilo: «Primo tempo male, ma c’era un rigore»

Danilo, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dei bianconero contro il Cagliari.

GOMITATA DI MINA SU ALCARAZ – «Vi ringrazio per l’analisi, è troppo chiaro. Noi in campo quando sbagliamo le cose diventano molto serie. Questo per me è uno sbaglio veramente grosso»

PRIMO TEMPO DISASTROSO – «E’ giusto quel che ha detto il mister, ne siamo consapevoli tutti. Abbiamo fatto un primo tempo non in grado di rappresentare la Juve. Poi abbiamo avuto il carattere per andare a pareggiare la partita ma non ci basta. Quando giochi in una squadra come la Juve quel primo tempo lì non te lo puoi permettere».