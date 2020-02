Il tecnico degli Cagliari Maran ha analizzato in zona mista la sconfitta rimediata contro il Napoli di Gattuso – VIDEO

Il Cagliari ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in Serie A contro il Napoli, vittorioso per 1-0 grazie alla rete di Dries Mertens. Contestazione e rabbia da parte dei tifosi sardi per l’improvvisa involuzione della squadra sarda.

«Abbiamo creato aspettative alte e lo stiamo pagando caro», ha ammesso il tecnico rossoblù Maran in zona mista al termine della partita.