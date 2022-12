Cagliari, oggi l’incontro per provare a chiudere il ritorno di Ranieri

Il Cagliari continua a lavorare per riportare Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù. Le ultime sul nuovo allenatore

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per la panchina del Cagliari. Il club rossoblù incontrerà infatti Claudio Ranieri per riportarlo in Sardegna.

L’allenatore romano vorrebbe un contratto di 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Si attendono quindi sviluppi in giornata per capire quello che sarà il futuro di una delle squadre più importanti della Serie B.