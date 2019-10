Cagliari Primavera, il tecnico Canzi commenta la vittoria contro la Lazio: «Non mi aspettavo una partenza del genere»

L’allenatore del Cagliari Primavera, Max Canzi, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro la Lazio. Successo che ha permesso ai sardi di raggiungere al momento la vetta della classifica in campionato. Questo il pensiero del tecnico:

«Non mi aspettavo una partenza così. Sempre in rimonta? Giochiamo con squadre di livello che al primo errore ci castigano, è una cosa che ci sta. Non avrei mai pensato di giocare lo scontro diretto con l’Atalanta da primi».