Cagliari, Ranieri: «I fischi mi fanno restare male, serve il sostegno per la Serie A»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza in vista del match contro la Reggina: le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa.

FISCHI – «Sono rimasto male per due motivi: avevo chiesto l’aiuto di tutti, da solo non riesco soprattutto quando le cose vanno male e li le cose non stavano andando male. Dal loro gol all’infortunio di Luvumbo non ci abbiamo capito nulla. La squadra ha iniziato bene, era accesa anche nel primo tempo. Dopo il gol loro la fretta ci ha portato a degli errori e in quei momenti va aiutata la squadra, il pubblico ovviamente può fare come vuole, ma se vogliamo provare a salire in Serie A serve il sostegno, quando le cose vanno bene siamo tutti bravi».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24