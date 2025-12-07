Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato»

Cagliari Roma, Gasperini nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro i rossoblu

Nel post partita di Cagliari Roma, Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico giallorosso.

MATCH – «Mi sembra tutto abbastanza evidente! In questo caso mi sembra tutto chiaro a differenza di altre volte come domenica con il Napoli».

ANDAMENTO PARTITA – «Si in 10 la partita è diventata difficile, anche se in un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli. E’ stato complicato a costruire qualcosa in più, in queste condizioni era comunque difficile, anche per il vento. Abbiamo fatto qualche errore grossolano pure in difesa che ci è costato la partita».

CAGLIARI – «Loro giocavano molto su queste palle lunghe, bisognava riuscire sul piano tecnico a fare di più, ma non era facile. Il Cagliari è coinvolta in fondo alla classifica e produce il massimo sforzo anche agonistico come altre in quella condizione. Noi potevamo fare meglio! Nel secondo tempo l’espulsione ha cambiato la partita malgrado le condizioni». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM