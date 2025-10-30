Hanno Detto
Cagliari Sassuolo, parla Grosso: «Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Venire qui e fare questa prestazione non è facile»
Grosso commenta Cagliari Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore neroverde dopo la sfida con la squadra di Pisacane
Dopo la sfida contro il Cagliari, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha analizzato la prestazione della sua squadra intervenendo a DAZN. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Sassuolonews.net.
PAROLE – «Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Venire qui e fare questa prestazione non è facile, siamo stati bravi.
Abbiamo pizzicato l’avversario nei momenti giusti, abbiamo fatto degli errori ma nel complesso penso che la squadra abbia fatto la giusta partita perché non era facile venire a vincere qui».
