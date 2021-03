Cagliari, Semplici: «Impatto positivo. Salvezza? Un’impresa»

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARI NEWS 24

LA GARA – «Abbiamo fatto una grande gara. Nel primo tempo abbiamo creato delle buone occasioni. Nel secondo tempo ci siamo complicati la vita da soli. Nel pareggio siamo andati in difficoltà. Queste partite sono difficili, bisogna essere più cinici. La squadra mi è piaciuta, non ha mai mollato».

SALVEZZA – «È un’impresa. L’impatto è stato positivo. 7 punti in una settimana erano impensabili. Sono stati 15 giorni di tensioni e di desiderio di ribaltare la situazione. Non abbiamo ancora fatto niente ma essere riusciti ad acquisire questo risultato in pochi secondi è davvero importante».