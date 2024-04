Cagliari Shomurodov: «Potevamo vincere, ora sto bene»

Le parole di Eldor Shomurodov, attaccante del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro l’Inter a San Siro

Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Cagliari contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Peccato potevamo vincere, anche un punto serviva ogni punto è importante. Dopo l’infortunio è stato difficile, ora sono tornato in forma e mi sento molto bene. Ranieri è troppo importante per noi, ci dice di non mollare mai e giocare ogni volta come se fosse una finale»