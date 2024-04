Cagliari Verona, Ranieri: «Il pareggio è la cosa più giusta»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in occasione del post partita del match pareggiato per 1-1

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky della gara pareggiata per 1-1 contro l’Hellas Verona di Baroni.

PARTITA – «Mi dispiace per Shomurodov perché stava facendo bene ma avevo bisogno di Viola tra le linee e siamo andati meglio. Temevo il Verona perché ha attaccanti che attaccano gli spazi. Volevamo fare la nostra partita, i loro difensori sono stati bravi»

PRIMO TEMPO – «Loro mettevano sempre la palla in verticale e decisi sulle seconde palle. Per cui volevo scavalcare il loro centrocampo e mettere la palla alle loro spalle. Però non ci siamo riusciti, allora è convenuto tornare a giocare come sappiamo, con Viola tra le linee»

CALENDARIO – «Noi stiamo bene, in salute, come condizione mentale, sappiamo che ci saranno tre partite difficilissime ma dobbiamo racimolare tutto quello che possiamo. Quando non riesci a vincere è meglio non perdere. Meno male che il secondo gol è stato annullato. Abbiamo avuto opportunità ma il pareggio è la cosa più giusta»

VALUTAZIONI– «Può dare consistenza, è determinato, ha velocità, ha tiro da fuori. i è fatto male e l’ho recuperato da poco. L’ho messo insieme a Prati. Anche lui ha fatto un buon girone d’andata. Pavoletti e Petagna stanno male, stanno lavorando con il fisioterapista»