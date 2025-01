Milan, Calabria parla a DAZN: le dichiarazioni del rossonero che fa chiarezza sullo scontro con Conceicao

Milan, Calabria ha parlato a DAZN: ecco le dichiarazioni del rossonero che fa chiarezza sullo scontro con Conceicao

Al termine del match del Milan contro il Parma Calabria ha dichiarato a Dazn. Le parole:

PAROLE – «Sono cose da campo, ci siamo chiariti. Abbiamo sistemato tutto, è abbastanza comune nel calcio vedere queste scene. Chiedo anche scusa perché non è una cosa bella: l’importante per noi è aver vinto questa partita. Loro hanno giocato bene, forse ci è mancata un po’ di quantità in area. Non sto vivendo un’annata positiva: ho anche delle questioni private che mi stanno disturbato. Tengo forse più al bene del Milan che a quello mio».