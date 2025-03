Calafiori sul suo approdo all'Arsenal: «La prima cosa che mi viene in mente quando penso all'Arsenal è l'organizzazione. Ecco cosa mi ha detto Arteta...»

Il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha parlato della sua stagione in Premier League e del suo approdo ai Gunners. Le parole

Il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori è intervenuto ai microfoni di Rivista Undici in cui ha parlato del suo arrivo in Premier League ai Gunners e del suo rapporto con Mikel Arteta. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «La prima cosa che mi viene in mente quando penso all’Arsenal è l’organizzazione, quanto tengono a ogni giocatore sotto tutti i punti di vista, sia in campo che soprattutto fuori dal campo».

ARSENAL – «Per quanto riguarda Arteta, mi ha impressionato fin da subito di lui quanto ci tenesse a me, a conoscermi. Un giorno al telefono mi ha mandato delle foto della mia famiglia e mi ha chiesto di dire cosa significasse per me ogni membro della famiglia. Non mi era mai capitato nulla del genere prima; non dico che mi ha convinto solo con questo, ma sicuramente ha rappresentato un momento importante».

PREMIER LEAGUE – «Come campionato è completamente diverso rispetto alla Serie A. Nelle partite di Premier le squadre vanno tutte allo stesso modo, a duemila di intensità, è come se giocassero in una bolla. È proprio un discorso di mentalità, di modo di giocare: non esiste controllare la partita, esiste solo fare un gol più del tuo avversario».