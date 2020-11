Calcio Estero NEWS LIVE: Tuchel e Solskjaer in bilico

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Psg, Tuchel è in bilico – Il tecnico tedesco sembra essere sempre più vicino all’addio con il club parigino e il divorzio potrebbe consumarsi prima della scadenza del contratto, a giugno. In pole per sostituirlo c’è Allegri.

Manchester United, Solskjaer a rischio – Il tecnico dello United rischia di salutare anzi tempo Old Trafford, al suo posto potrebbe arrivare Pochettino.

Manchester City, critiche a Guardiola – L’ex centrocampista Dietmar Hamann, ha rivolto pesanti critiche al tecnico del City. Le sue parole.

Dani Alves si sfoga – L’ex terzino di Juve e Barcellona ha scagliato dardi avvelenati contro bianconeri e blaugrana. Le sue parole.

Ince silura Cavani – L’ex giocatore di Inter e United ha silurato El Matador: «Lo hanno preso ben sapendo che avrebbe giocato poco. A questo punto era meglio spendere 40 milioni per Raul Jimenez, un calciatore che segna di più».

Maradona migliora – Parla il neurologo che lo ha in cura. Queste le sue parole.