Maradona, il neurologo: «Sta bene, ha persino ballato» – VIDEO

Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, ha aggiornato sulle condizioni dell’argentino dopo l’intervento alla testa.

«Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. Ma l’idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno. Per i medici ci sarebbero le condizioni per dimetterlo, ma aspettiamo e vogliamo trattenerlo fino a domani. Diego può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è presto, ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, andrà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione»