Calcio femminile, le ‘ribelli’ Hermoso e Mapi di nuovo convocate dalla Spagna. Entrambe sono state reintegrate dalla neo ct Sonia Bermudez

Una nuova era si apre per la Spagna Femminile sotto la guida della nuova Commissaria Tecnica Sonia Bermudez. E l’inizio di questo nuovo corso è segnato da due ritorni tanto attesi quanto significativi: quelli di Mapi Leon e Jenni Hermoso, convocate per la cruciale semifinale di Nations League contro la Svezia. Si tratta di una scelta forte, che segna una netta rottura con il passato e prova a ricucire ferite profonde all’interno del movimento calcistico iberico.

Il ritorno di Mapi Leon, difensore del Barcellona, ha un valore simbolico enorme. La sua assenza dalla nazionale durava dal 2022, da quando, insieme ad altre 14 compagne (le cosiddette “15 ribelli”), decise di non rispondere più alle convocazioni in segno di protesta contro i metodi dell’allora ct Jorge Vilda e la gestione federale dell’ex presidente Luis Rubiales. Un muro contro muro che aveva privato la Spagna di uno dei suoi talenti più puri. Altrettanto pesante il rientro di Jenni Hermoso, la cui ultima apparizione risaliva a un anno fa. Suo malgrado, è diventata il simbolo di una battaglia per il rispetto, dopo il bacio non consensuale ricevuto proprio da Rubiales durante la premiazione del Mondiale 2023, un episodio che ha generato un terremoto mediatico e giudiziario, portando a un radicale cambiamento ai vertici della Federcalcio.

La ct Bermudez ha spiegato con chiarezza le ragioni di queste convocazioni, basate esclusivamente su criteri tecnici: “Abbiamo lavorato duramente per due mesi concentrandoci sulle prestazioni. Con Jenni ci siamo incontrate per valutare le nostre opzioni e siamo felici di averla con noi. Quanto a Mapi, la Federazione aspettava da tempo il suo ritorno e lei è entusiasta e vuole iniziare una nuova era da zero”. Bermudez ha poi aggiunto, senza voler alimentare ulteriori polemiche: “Non ha importanza guardare al passato o entrare nel dettaglio, l’importante è che siano in rosa. Capisco che siano al centro dell’attenzione, ma abbiamo molte più giocatrici”.

Questi rientri si inseriscono in un quadro di rinnovamento che vede anche esclusioni eccellenti come quelle di Athenea del Castillo, Alba Redondo e altre protagoniste dell’ultimo Europeo, oltre all’assenza per infortunio di Patri Guijarro.

Le convocate:

Portiere: Cata Coll, Nanclares, Astralaga

Cata Coll, Nanclares, Astralaga Difenditrici: Battle, Carmona, Paredes, Mapi Leon, Mendez, Fernandez, Corrales

Battle, Carmona, Paredes, Mapi Leon, Mendez, Fernandez, Corrales Centrocampiste: Putellas, Aleixandri, Benitez, Bonmati, Vicky Lopez, Serrajordi

Putellas, Aleixandri, Benitez, Bonmati, Vicky Lopez, Serrajordi Attaccanti: Mariona, Hermoso, Esther Gonzalez, Pina, Paralluelo, Navarro, Martin-Prieto

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO FEMMINILE