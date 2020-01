Calciomercato Inter, proposto scambio Vecino Allan ma per il Napoli il brasiliano non parte

Calciomercato Inter, proposto al Napoli uno scambio: Vecino per Allan ma è negativa la risposta dei partenopei

Non solo Politano. In casa Inter e in casa Napoli si lavora a doppio filo per diverse trattative. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti i neroazzurri avrebbero proposto uno scambio: Vecino per Allan.

Il Napoli ha in modo netto declinato l’offerta e quindi con molta probabilità per l’Inter rimarrà solo una suggestione. Non è detto che non si possa fare un tentativo last minute negli ultimi giorni di mercato.