Calciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate

Calciomercato Atalanta, Ahanor è finito nel mirino del Real Madrid. Svelata la situazione relativa al difensore. Cosa sta succedendo

Il mercato internazionale accende i riflettori sui migliori giovani talenti della Serie A e della fiorente cantera bergamasca. Secondo Gianluca Di Marzio, Il Real Madrid segue con attenzione Honest Ahanor, che sta letteralmente bruciando le tappe nel nostro campionato. Le eccellenti doti fisiche e atletiche mostrate sul terreno di gioco non sono passate inosservate, attirando l’interesse concreto di uno dei club più prestigiosi, ricchi e titolati al mondo.

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L’interesse dei Blancos e l’exploit a Bergamo

La dirigenza spagnola è sempre alla costante ricerca di nuovi prospetti di livello internazionale per rinforzare la propria rosa e blindare il futuro della linea difensiva. In quest’ottica mirata, il difensore dell’Atalanta ha colpito i blancos, che monitorano il giocatore protagonista di una grande stagione. Inserito nel rodato e complesso scacchiere tattico nerazzurro, il laterale ha dimostrato una crescita tecnica esponenziale, unendo un’imponente fisicità a una notevole propensione offensiva. Le relazioni redatte dagli scout madrileni sarebbero estremamente positive, confermando come il ragazzo abbia tutte le carte in regola per ambire a palcoscenici di altissima caratura europea. L’Atalanta, dal canto suo, si gode il proprio gioiello, ben consapevole che durante la sessione estiva potrebbero arrivare offerte difficili da rifiutare.

Il capitolo Nazionale: la gioia contro la Svezia

La definitiva consacrazione del talentuoso esterno non passa, però, solamente per le straordinarie prestazioni offerte con la propria squadra di club in campionato. Infatti, oltre agli ottimi numeri con i nerazzurri, Ahanor ha ottenuto la prima grande soddisfazione con la maglia della Nazionale. Una chiamata strameritata da parte del commissario tecnico Baldini, che certifica e premia il durissimo lavoro svolto durante l’intera annata agonistica.

Il momento clou di questo inarrestabile percorso di ascesa sportiva si è materializzato proprio nel corso dell’ultima sosta dedicata alle selezioni giovanili: il 31 marzo, il terzino ha fatto il suo esordio con l’Italia Under 21 nella sfida contro la Svezia. Poter scendere in campo con la prestigiosa maglia degli Azzurrini in un match di tale calibro rappresenta uno snodo cruciale per la sua giovane carriera. Un’iniezione di esperienza e fiducia che, inevitabilmente, non fa altro che far lievitare ulteriormente il suo valore sul mercato continentale. Le prossime settimane ci diranno se l’offensiva del Real si trasformerà in una vera trattativa.