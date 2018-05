Atalanta, preso Alberto Alaia: il gioiellino verrà girato al Cesena – ESCLUSIVO

Alberto Alaia, altro colpo in prospettiva per l’Atalanta: la Dea si è assicurata le prestazioni del talentuoso classe 2004 del Pianeta Napoli City. Per lui futuro in prestito al Cesena

Negli ultimi anni il club italiano che ha lavorato meglio sul settore giovanile è certamente l’Atalanta. La società bergamasca continua ad investire nella sua cantera e gli ultimi gioiellini che hanno spiccato il volo verso il calcio dei grandi sono Bastoni, Melegoni e Barrow. E la Dea continua a crescere e individuare prospetti di qualità assoluta: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, l’Atalanta si è assicurata Alberto Alaia.

Classe 2004 scuola Peluso Academy, Alaia si è messo in luce nell’ultima stagione al Pianeta Napoli City. Le sue potenzialità non sono passate inosservato agli osservatori dei più importanti club italiani, con l’Atalanta che ha piazzato il colpo: il centrale difensivo giocherà in prestito al Cesena nella prossima stagione, club con cui i nerazzurri hanno una collaborazione importante anche per ciò che concerne la crescita dei talenti. L’operazione è stata condotta dalla Ro. An. Football Management di Pasquale De Rosa e Gianluca Anatriello, una garanzia per quanto riguarda i campioni del domani.