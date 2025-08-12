Calciomercato Atalanta: stallo Lookman. L’interesse del Napoli e la tattica dell’Inter per l’attaccante nigeriano

Arrivano sviluppi significativi sulla situazione di Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 e uno dei protagonisti dell’Atalanta nelle ultime stagioni. Secondo quanto rivelato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la società bergamasca ha definito la cifra richiesta per un’eventuale cessione: 55 milioni di euro.

Lookman, reduce da un’annata di grande impatto con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, è da tempo seguito con attenzione dal calciomercato Inter, che lo considera un obiettivo primario per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore, dotato di grande velocità e capacità di saltare l’uomo, ha attirato anche l’interesse di altre società, ma al momento l’unico interesse concreto – sempre secondo Criscitiello – sarebbe quello del Napoli.

Parallelamente, l’Atalanta è impegnata in un’operazione importante per il reparto avanzato. Il presidente Antonio Percassi si trova a Londra per trattare con il Fulham l’acquisto di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano classe 2001. L’offerta sul tavolo è di 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus, con la trattativa ormai in fase avanzata ma non ancora conclusa. L’obiettivo della dirigenza orobica è chiudere nei prossimi giorni per poi pianificare con più serenità eventuali movimenti in uscita.

Nessuna mossa ufficiale dell’Inter

Nonostante le indiscrezioni su un presunto interesse, Criscitiello sottolinea che dall’Inter non sarebbe partita alcuna telefonata per avviare una trattativa formale dopo la rottura tra Lookman e l’Atalanta. Il club milanese sta monitorando la situazione, ma al momento non ha compiuto passi concreti.

L’eventuale arrivo di Muniz potrebbe aprire la strada a un addio del nigeriano, ma la cifra richiesta dalla Dea rappresenta un ostacolo non da poco per le pretendenti. Se la trattativa dovesse prendere quota, l’Atalanta tornerebbe sul mercato per individuare un sostituto all’altezza, con l’obiettivo di mantenere alto il livello offensivo della rosa.

Il futuro di Lookman resta quindi uno dei temi più caldi di questo finale di mercato estivo, con l’Inter spettatrice interessata ma ancora ferma, e il Napoli in posizione più vigile rispetto alle altre big italiane.