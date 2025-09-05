Calciomercato Atalanta, l’annuncio di Romano sul futuro di Lookman. Ecco la situazione intorno all’attaccante nigeriano

La finestra di trasferimento estiva si è chiusa nella maggior parte d’Europa, ma il futuro di Ademola Lookman a Bergamo rimane un capitolo tutt’altro che concluso. La situazione dell’attaccante nigeriano, eroe indiscusso della storica vittoria dell’Atalanta in Europa League, è complessa e sospesa a metà tra una permanenza forzata e un addio solo rimandato. A fare il punto sulla delicata vicenda è il massimo esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che con le sue parole delinea con precisione i contorni di questa tregua armata.

Interrogato sulla questione, Romano ha offerto una sintesi chiara e dettagliata: «Lookman? Il mercato turco e quello saudita sono ancora aperti, ma non mi risultano trattative in corso e lui è stato anche inserito nella lista UEFA dell’Atalanta. A quanto so, Lookman nei prossimi mesi continuerà a esplorare la possibilità di andare via da Bergamo nei prossimi mesi. Ora si concentrerà sul campo e le parti proveranno a ricostruire un rapporto».

Le sue parole confermano tre punti cruciali. Primo, l’assenza di trattative concrete spegne, per ora, le residue speranze di una cessione immediata. Secondo, l’inserimento nella lista UEFA non è un dettaglio, ma la pietra tombale su ogni possibile movimento fino a gennaio, blindando di fatto il giocatore a Bergamo per la prima, cruciale fase della stagione europea.

Il punto più significativo, però, riguarda le intenzioni del giocatore. L’idea di un addio non è affatto tramontata, ma semplicemente posticipata. L’espressione “continuerà a esplorare” suggerisce un lavoro sotterraneo che proseguirà in vista della finestra invernale. Infine, l’accenno alla necessità di “ricostruire un rapporto” lascia intendere che le tensioni estive abbiano lasciato delle scorie. Ora spetta al giocatore e al club trovare un equilibrio basato sulla professionalità: l’Atalanta ha bisogno del miglior Lookman per competere su tre fronti, e Lookman ha bisogno della vetrina atalantina per attirare i top club. Si apre una fase di convivenza forzata, in attesa che il mercato, a gennaio, riapra ufficialmente una partita destinata a continuare.