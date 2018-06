Calciomercato Benevento, arrivano Nocerino e Improta

Calciomercato Benevento: Antonio Nocerino torna in Serie A e arriva ai giallorossi. La società sannita prende anche l’attaccante Riccardo Improta

Calciomercato Benevento in movimento: la società sannita ha raggiunto l’accordo per Antonio Nocerino. Il centrocampista classe 1985, svincolato dopo l’esperienza biennale in MLS con Orlando City, arriverà in giallorosso: come riporta Sky Sport, l’ex giocatore del Milan firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. L’accordo è stato raggiunto oggi col ds Pasquale Foggia.

Non solo Nocerino, però: il Benevento ha chiuso la trattativa anche per l’attaccante Riccardo Improta. Classe 1993, arriva dal Genoa (reduce da un’annata in prestito al Bari) e rientra nell’affare che ha portato Sandro al Grifone. La società sannita continuerà a muoversi: nel mirino, come riportato, il centrocampista colombiano Andrés Tello – classe 1996 di proprietà della Juventus – e Christian Maggio, su cui è forte la concorrenza dell’Hellas Verona.