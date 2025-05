Calciomercato Bologna, Italiano rimarrà? Nel frattempo la società è pronta a piazzare sul mercato un grande colpo - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Italiano pronto a rimanere? Nel frattempo i rossoblu vogliono regalare al tecnico un grande colpo dall’estero

Vincenzo Italiano si prepara a incontrare la dirigenza nella giornata di domani, con l’obiettivo condiviso – soprattutto da parte dell’allenatore – di proseguire insieme. Il confronto è incentrato su normali dinamiche contrattuali, sia economiche che tecniche, ma il clima è sereno. Lo stesso Italiano ha assicurato che “le discussioni non sono così animate”, lasciando intendere un ottimismo diffuso verso il rinnovo, atteso da tempo.

Intanto, il calciomercato Bologna guarda al futuro e lo fa puntando su giovani talenti internazionali. In questi giorni, il club emiliano è volato in Olanda per osservare da vicino Ruben van Bommel, figlio dell’ex calciatore Mark van Bommel. Nato nel 2004, Ruben è un’ala sinistra di grande prospettiva, reduce da una stagione molto positiva con la maglia dell’AZ Alkmaar: 9 gol, 6 assist e ben 5 presenze in Europa League.

Il viaggio di Giovanni Sartori, uomo mercato del Bologna, è servito a visionare nuovamente il giovane talento, aprire un dialogo con il club olandese e sondare le possibilità di un trasferimento. Van Bommel, che ha già collezionato 72 presenze con l’AZ (di cui 13 in ambito internazionale), viene considerato pronto per il salto in uno dei cinque maggiori campionati europei. Il Bologna, che parteciperà proprio alla prossima edizione dell’Europa League, potrebbe essere il contesto ideale per la sua crescita.

Il prezzo del cartellino si aggira su cifre simili a quelle investite per Jesper Karlsson, altro ex AZ, ma in questo caso si spera in un esito decisamente più positivo. Il profilo di Ruben piace molto per qualità tecniche e margini di crescita, e il club felsineo sembra intenzionato a fare sul serio.