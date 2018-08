Calciomercato Bologna, idea Lorenzo Tonelli per la difesa: possibile colpo last minute, trattativa avviata col Napoli

Filippo Inzaghi ha chiesto un’alternativa per il reparto arretrato, Bologna al lavoro per soddisfare la richiesta del mister. E, secondo quanto riporta Tuttosport, non è possibile escludere il colpaccio last minute: parliamo di Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli. Richiesto dal Cagliari negli ultimi giorni, l’ex Empoli è alla ricerca di una nuova avventura e i felsinei hanno avviato i contatti.

Il direttore sportivo Riccardo Bigon e il club manager Marco Di Vaio hanno aperto il tavolo di trattative con la dirigenza partenopea, con il centrale che è la prima scelta di Pippo Inzaghi. Da risolvere il nodo legato alla clausola: il Napoli ha chiesto l’obbligo di riscatto, mentre il Bologna è disposto ad inserire il diritto di riscatto. Attesi aggiornamenti, l’affare si può chiudere negli ultimi giorni di questa sessione estiva.