Masina-Watford, trattativa avanzata col Bologna

Masina vicino al trasferimento al Watford. Colloqui avanzati col Bologna, il terzino può partire per dieci milioni

Il Watford è in trattativa avanzata col Bologna per assicurarsi le prestazioni di Adam Masina. Come riportato da Sportitalia, i colloqui tra i due club procedono spediti e si è vicini all’accordo per il trasferimento.

Il club inglese, di proprietà della famiglia Pozzo, è pronto a soddisfare le richieste del Bologna, che si aggirano sui 10 milioni. Il giocatore, classe 1994, è nato in Marocco e cresciuto nelle Giovanili rossoblù; in prima squadra dal 2013, vanta 124 presenze con la maglia bolognese, con cui è legato da un contratto fino al giugno 2019.