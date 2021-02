Calciomercato Bologna: spunta Niang per l’attacco. Le ultime

Calciomercato Bologna: rossoblù scatenati in questo ultimo giorno mercato. Per l’attacco piace M’baye Niang del Rennes

Bologna scatenato in questo ultimo giorno di mercato. Dopo Rugani (qui i dettagli) i rossoblù hanno messo nel mirino M’Baye Niang del Rennes.

Come riporta Gianluca Di Marzio non ci sarebbero le tempistiche necessarie per far arrivare in Emilia Roger Martinez, attaccante colombiano del Club America. Niang è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Bologna, con il calciatore che in passato è stato già allenato da Mihajlovic.