Calciomercato Bologna, ufficiale l'arrivo di Darmian

Adesso è ufficiale, Matteo Darmian si trasferisce al Bologna: i dettagli del contratto, le cifre e la durata fino al 2027

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Matteo Darmian è un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore classe 1989, reduce dall’esperienza con l’Inter, ha raggiunto un accordo con il club rossoblù e ha firmato un contratto che lo legherà alla società emiliana fino al 30 giugno 2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’operazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze della squadra allenata da Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, chiamato a fronteggiare l’emergenza sulla corsia destra dopo il grave infortunio di Emil Holm, esterno svedese costretto a un lungo periodo di stop.

Darmian-Bologna, trattativa conclusa dopo i test a Casteldebole

Prima di arrivare alla firma definitiva, il Bologna ha voluto valutare attentamente le condizioni del giocatore. Negli ultimi giorni Darmian si è infatti allenato presso il centro tecnico di Casteldebole, sostenendo anche una serie di controlli fisici e atletici sotto l’occhio vigile dello staff tecnico e sanitario rossoblù.

La dirigenza ha preferito osservare da vicino il rendimento dell’ex nazionale azzurro prima di procedere con il tesseramento. Le risposte fornite dal giocatore sono state giudicate positive e hanno convinto il club a completare l’operazione.

L’infortunio di Holm accelera il mercato

A rendere necessario l’intervento sul mercato è stato soprattutto il grave infortunio riportato da Emil Holm, laterale della nazionale svedese. Il difensore sarà infatti costretto a restare lontano dai campi per un periodo stimato tra i quattro e i sei mesi, una situazione che ha spinto il Bologna a ricercare immediatamente un’alternativa affidabile.

In questo contesto, l’esperienza e la duttilità di Darmian sono state considerate caratteristiche ideali per rinforzare il reparto difensivo e garantire maggiori soluzioni tattiche a Palladino.

Il comunicato ufficiale del Bologna

La società rossoblù ha annunciato l’operazione attraverso una nota ufficiale:

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027“.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Per il Bologna si tratta di un innesto di grande esperienza. Nel corso della sua carriera, Darmian ha collezionato centinaia di presenze tra Serie A, Premier League e competizioni europee, indossando le maglie di Torino, Manchester United e Inter, oltre a quella della Nazionale italiana.

Palladino potrà così contare su un giocatore abituato a palcoscenici importanti e capace di ricoprire più ruoli nella linea difensiva, una risorsa preziosa per affrontare il prosieguo della stagione.