Barzagli accoglie tutti: «Buon rapporto con Bonucci. Pogba? Ora tutto è possibile»

Juventus: Barzagli parla dei possibili ritorni di Bonucci e Pogba

Se ne parlano tutti, un motivo ci sarà… Il possibile ritorno dopo un solo anno di Leonardo Bonucci alla Juventus infiamma il calciomercato di queste ore. Ne parlano tutti – dicevamo – anche l’amico fraterno ed ex compagno di squadra e reparto Andrea Barzagli, attualmente impegnato nella tournée americana bianconera: «Al di là del rapporto con Leo, credo che non sia giusto parlarne per quelli che siamo qui adesso. È una cosa che farà la società e penso sappia benissimo cosa fare», ha detto nel corso di un’intervista a Tuttosport il senatore bianconero. Di sicuro non una smentita in piena regola nei confronti del possibile coming back dell’attuale capitano del Milan. Non l’unico peraltro, considerando che proprio in queste ore si parla anche del possibile ritorno di un altro ex: Paul Pogba dal Manchester United.

«Qui ogni giorno c’è una bomba di mercato diversa… Non ne ho idea. Penso che adesso la cosa affascinante e bella è che, dopo un colpo come Cristiano Ronaldo, sia possibile accostare molti nomi alla Juve – le parole di Barzagli – . È un qualcosa in più legato a questa operazione: significa che ora siamo un club di primo livello. Ma non so nulla di ricordi e cose, non mi riguarda». Proprio sull’approdo impensabile fino a un mese fa di Ronaldo in bianconero, Barzagli spiega: «Operazione fantastica che si aspettavano in pochi. La Juventus ha dimostrato ancora una volta che è veramente avanti: un’operazione del genere vuol dire avere le idee chiare, progettare prima. Come l’ho saputo? A forza di leggere notizie e sentire persone che mi chiedevano se prendevamo Ronaldo, dopo un po’ ho pensato che se c’era la voce. Non ho chiesto perché non fa parte del mio carattere: ciascuno ha un ruolo, io non telefono. Ma quando siamo tornati ad allenarci abbiamo capito che era vicina la cosa ed è stata presa molto bene».